Dankzij deze plant blijft je huisdier gespaard van teken

We verheugen ons massaal op de zomer, maar dierenbaasjes weten dat die hete temperaturen ook een ware teken- en luizenplaag veroorzaken. Niet zo handig, want je wil dat ongedierte liefst niet in huis krijgen. Gelukkig is er een plant die al te grote overlast kan tegengaan en die er bovendien heel vrolijk uitziet.

Een wilde, dicht begroeide tuin is mooi en goed voor het milieu, maar zit tijdens de zomermaanden vaak ook vol luizen en teken. Je huisdieren brengen die beestjes ongewild mee naar binnen en lijden onder de gevolgen van de insectenbeten. Wil je het ergste voorkomen, dan kan je Afrikaantjes in je tuin planten.

Afrikaantje







Het Afrikaantje is een bloeiende tuinplant die afkomstig is uit Mexico en meteen een vrolijke toets geeft aan je tuin. Je plaatst ze het best in de volle zon of halfschaduw, in een ietwat vochtige grond. De bloemen van vooral de enkelbladige varianten hebben een doordringende geur die heel effectief is tegen allerlei plagen, ziektes en ongedierte. Je kan ze bijvoorbeeld ook tussen je groenten planten om vervelende beestjes op afstand te houden. Wil je een ware luizen- en tekenplaag voorkomen en zo je huisdier beschermen, dan is dit de ideale kandidaat. Zaaien in volle grond kan in principe tot eind mei, dus snel zijn is de boodschap.