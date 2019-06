Dit is de eerste alcoholvrije bierbrouwerij in België

Wie geen alcohol wil drinken, moet zich vaak behelpen met frisdrank of water. Force Majeure wil daar verandering in brengen. Het is de eerste brouwerij van enkel alcoholvrije speciaalbieren in België, want in ons land is het blijkbaar niet eenvoudig om smaakvolle en alcoholvrije alternatieven te vinden, al is er wel steeds meer aandacht voor.

De alcoholvrije bieren zitten wereldwijd in de lift. Dat het om meer dan een tijdelijke trend gaat, wordt duidelijk wanneer we kijken naar de cijfers in de ons omringende landen. In Duitsland hebben de meeste weizenbieren een alcoholvrije variant en is er een rijk alcoholvrij aanbod in de supermarkt. 6,5% van de gedronken bieren is er alcoholvrij. Ook in Nederland is vandaag al 1 op de 20 verkochte bieren alcoholvrij. In Spanje gaat het zelfs om 1 op 8, gedreven door de after work- en tapascultuur.

Gezonder leven







Deze evolutie naar steeds meer (en steeds smaakvollere) alcoholvrije bieren wordt gedreven door een combinatie van factoren. Zo zijn steeds meer mensen zich vandaag bewust van de gevolgen van alcohol. Bovendien is er in het algemeen een toegenomen aandacht voor bewuster en gezonder leven. Tel daar nog eens bij op dat mensen die op zoek zijn naar smaak, wel eens wat anders willen dan een zoete frisdrank als ze geen alcohol willen, en het plaatje is compleet. Alcoholvrije bieren spelen zo dus in op de tendens naar minder alcoholconsumptie, maar bieden ook een kans om de biermarkt te verbreden.

De stand van zaken in België

Hoe zit het dan in ons land? Voor een bierpionier als België, hinkt het toch een beetje achterop in het alcoholvrije segment. Eind 2016 lanceerde brouwerij AB InBev Jupiler 0.0% op de Belgische markt. Dat kan je zien als het officieuze startschot van serieuze aandacht voor non-alcoholisch bier bij de Belgische brouwers. Dat is laat in vergelijking met onze buurlanden. Ondertussen hebben de Belgische brouwers wel al een flinke inhaalrace gelopen. Naast Jupiler hebben ook Maes en Palm nu een alcoholvrije variant op de markt en begin 2019 bood 1 op 3 horecazaken tenminste één alcoholvrij bier aan.

Toch zijn we zeker nog geen echt bierland als het op non-alcoholisch bier aankomt. In 2018 steeg de verkoop in onze supermarkten dan wel van 6 naar 9 miljoen liter, dat is nog steeds slechts goed voor 4,2% van het totaal verkochte volume. Een pak minder dan in veel van onze buurlanden. Bovendien zijn de meeste alcoholvrije bieren pils.

Leemte in het aanbod

Force Majeure wil een antwoord bieden op die leemte in het aanbod en legt zich als eerste Belgische brouwerij uitsluitend toe op het brouwen van alcoholvrije speciaalbieren.