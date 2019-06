Deze Belgische ijsjes zijn ideaal als alcoholische zomersnack

Waterijsjes doen ons spontaan denken aan onze kindertijd. Onbezorgd en met plakkerige handjes deden we ons tijdens de warme zomermaanden tegoed aan de suikerrijke snack boordevol kleurstoffen. Maar het nieuwe, Belgische ijsjesmerk LiQ bewijst dat ijs niet alleen voor kinderen is.

IJsjes en sorbets verrijkt met alcoholische lekkernijen? Dat klinkt als iets waarvoor je ons wakker mag maken. Of mag storen op een snikhete zomerdag. De jonge Belgische ondernemers Jorgo Struyve en Nicolas Destoop spelen daar met hun nieuwe merk LiQ slim op in.

LiQ is niet geschikt voor kinderen, maar volwassenen krijgen spontaan het water in de mond bij het horen van de verschillende smaken. Amaretto Cookie Crunch, Irish Coffee Crumble, Bourbon Salted Caramel, Coconut Rum Punch, Limoncello Raspberry Ripple en Strawberry Rum Daiquiri: voor iedereen is er wel een smaak. De eerste vier zijn roomijs, de twee laatste zijn sorbets. Alle varianten bevatten 5% alcohol en zijn zo de ideale combinatie tussen ijskoud tussendoortje en alcoholische consumptie. Wij zien onszelf alvast henieten van een heerlijke Limoncello Raspberry Ripple op het strand!

Vegan en milieuvriendelijk

Er is ook goed nieuws voor de vegans onder ons: Coconut Rum Punch, Limoncello Raspberry Ripple en Strawberry Rum Daiquiri zijn helemaal vegan friendly. Bovendien worden de ijsjes niet gezoet met suiker, maar met stevia, waardoor ze 50% minder suiker bevatten dan het gemiddelde ijs. Zowel de verpakking als de bijgeleverde lepels zijn ook nog eens volledig plasticvrij en composteerbaar, zodat je zonder schuldgevoelens van je vieruurtje (of dessert) kan genieten. Je kan ervoor kiezen om in je eentje te genieten van een individuele portie (120 ml – 2,79 euro) of om het ijs te delen met je vrienden (475 ml – 6,99 euro). Laat de zomer maar komen!