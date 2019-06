Ben & Jerry’s brengt ‘wietijsje’ op de markt

Ben & Jerry’s staat op het punt om CBD, een soort cannabisolie, toe te voegen aan een nieuwe smaak. Voorlopig is de wietstof nog verboden in de Verenigde Staten, maar dat beleid zou deze week wel eens aangepast kunnen worden.

“Zodra het gelegaliseerd is, brengen we CBD-ijs in uw vriezer”, zegt de Amerikaanse ijsgigant. In het ijsje zal geen THC zitten, dus je zal er (helaas?) niet stoned van worden. CBD-olie is de laatste jaren erg populair geworden omdat het zou helpen tegen stress, slapeloosheid en pijn. “We doen het voor de fans” zegt bestuursvoorzitter Matthew McCarthey.