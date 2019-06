Meeuwen houden bejaard koppel zes dagen gegijzeld

Een bejaard koppel uit het gehucht Knott End-on-Sea, in het noordwesten van Groot-Brittannië, waande zich zes dagen lang in de horrorfilm ‘The Birds’ van Alfred Hitchcock. Roy en Brenda Pickard konden al die tijd hun huis niet uit omdat ze bestookt werden door agressieve zeemeeuwen van zodra ze de voordeur opendeden.

“Het was verschrikkelijk”, verzucht meneer Pickard. De 77-jarige heer des huizes werd zo fors toegetakeld door de zilvermeeuwen dat hij er een hoofdwonde aan overhield. “Ik kon zelfs de voordeur niet opendoen. Van zodra ik een voet buiten zette, kwamen de volwassen exemplaren aangevlogen en werd ik aangevallen. Het was oprecht beangstigend”, getuigt de man.

Beschermd statuut







De meeuwen hebben de woning van het echtpaar uitgekozen als broedplaats en deinzen er niet voor terug om hun nest met hand en tand te bewaken. “Mijn vrouw is momenteel niet mobiel en dus afhankelijk van mij om boodschappen te doen”, zegt Roy. “Gelukkig hebben we een aanpalende garage, waar ik via een binnendeur kan geraken om de auto te nemen. Maar dan moet de garagedeur wel open blijven staan, wat niet ideaal is.”

Bij overmaat van ramp krijgen zilvermeeuwen een beschermd statuut tijdens het broeden, waardoor het verboden is om de dieren weg te jagen – of nog maar te storen. De gemeente heeft alvast een bezoekje gebracht aan het getroffen koppel en advies verleend over hoe om te gaan met de netelige situatie. Naar verluidt werd een oplossing gevonden. “We adviseren bewoners die geconfronteerd worden met broedende meeuwen om hun domein vogelbestendig te maken voor het broedseizoen.”