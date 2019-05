VIDEO. Deze meeuwen geven verkeersupdates op Twitter

Verkeersupdates zijn niet echt opwindend, maar daar heeft het Britse ‘Transport for London’ nu iets op gevonden. Op hun Twitterpagina gaan twee meeuwen viraal nadat ze steeds bleven landen voor het zicht van een verkeerscamera.

Op Twitter deelt het account ‘Transport for London’ talloze verkeersupdates die amper geretweet of geliket worden. Maar sinds kort deelt het ook twee vliegende reporters die voor een verkeerscamera zitten. Dat blijkt veel interessanter dan de doorsnee updates, want de meeuwen zijn razend populair en werden al duizenden keren gedeeld.