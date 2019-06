Zoveel betalen we extra aan de kassa door winkeldiefstal

Dat winkeldiefstal nadelig is voor de winkelier spreekt voor zich. Maar waarschijnlijk heb je er nooit bij stilgestaan dat al die gestolen goederen ook gevolgen hebben voor de consument. Onterecht, want wij Belgen betalen elk jaar 119 euro extra aan de kassa om het verlies te compenseren, zo blijkt uit een nieuwe studie.

Winkeldiefstal blijft in de meeste Europese landen status quo, maar in ons land is het fenomeen opnieuw toegenomen. Het afgelopen jaar verloren Belgische retailers maar liefst 900 miljoen euro door diefstallen. Daarmee gaat in West-Europa alleen Spanje ons voor wat betreft winkelcriminaliteit. Dat blijkt uit een studie van Checkpoint Systems.

Supermarkten







In Spanje verliezen retailers 2% van hun jaarlijkse omzet door winkelcriminaliteit. Nederland en België delen de tweede plaats met een kostenplaatje van 1,9% van de jaarlijkse omzet. Frankrijk (1,7%) en het Verenigd Koninkrijk (1,1%) scoren beter. Niet alleen de winkeliers, maar ook de consumenten worden daarvoor afgestraft. “Winkeldiefstal voelt elke Belg in de portefeuille”, zegt Dominique Reumers van Checkpoint Systems. “Retailers investeerden vorig jaar 400 miljoen euro om winkelcriminaliteit te bestrijden; opgeteld bij die 900 miljoen aan gestolen goederen kom je aan 1,3 miljard euro. Dat bedrag wordt doorgerekend aan de klant. Elke Belg betaalt 119 euro om de kosten van gestolen goederen te compenseren.” Vooral supermarkten hebben te lijden onder winkeldiefstal. Zij verliezen 2,4% van hun jaarlijkse omzet, goed voor 420 miljoen euro. Vooral alcohol is populair en daarna volgen vlees, vis en kaas. Cosmetica staat op plaats drie, gevolgd door chocolade en snoep. In shoppingcentra wordt voor 51 miljoen euro gestolen en in kledingwinkels voor 50 miljoen.

Minnelijke schikking

Naar aanleiding van de studie pleit Unizo om de regeling waarbij winkeliers diefstallen zelf administratief kunnen afhandelen, zo snel mogelijk in de praktijk te brengen. “De federale regering keurde de regeling al goed tijdens haar superministerraad over veiligheid in 2017. Maar door de val van de toenmalige regering is de uitrol op het terrein helaas nog niet gerealiseerd. Hoe sneller ze er nu komt, hoe beter.” De regeling komt erop neer dat een handelaar een betrapte winkeldief zelf een minnelijke schikking mag voorstellen, waarbij de dader de diefstal formeel toegeeft en een ‘administratieve kost’ van 181 euro betaalt voor de afhandeling van de aangifte. In ruil volgt er in principe geen verdere vervolging, tenzij bij recidive. De handelaar verstuurt een officieel document van de minnelijke schikking naar de politie en het parket die, bijvoorbeeld bij herhaaldelijke inbreuken, alsnog kunnen overgaan tot het vervolgen van de dief. Daarnaast is Unizo ook vragende partij voor een verlenging van de verhoogde fiscale aftrek voor investeringen in beveiliging. De huidige regeling loopt eind dit jaar af.