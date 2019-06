‘Vrouwvolk’ onthult de lievelingsgerechten van historische vrouwen: “Alles wat je ziet, heb ik te danken aan pasta!”

Geschiedenisboeken hebben de neiging om bekende figuren te herleiden tot hun essentie. Hun leven wordt samengevat in hoogte- en dieptepunten, elk zogenaamd overbodig detail wordt achterwege gelaten. Nochtans zijn het net die kleinigheden die iemand het beste definiëren. Naar welke muziek luisterden ze? Met welk accent spraken ze? Wat was hun lievelingseten? Die vragen scheppen een menselijk beeld van figuren die soms mythische proporties hebben aangenomen.

Tekst door Camille Van Puymbroeck

Foto’s door Klaudia Iga Pérès







Het boek ‘Vrouwvolk’ schetst een portret van veertien beroemde vrouwen waarbij hun culinaire bijzonderheden centraal staan. Zo zou Sophia Loren al haar rondingen te danken hebben aan pasta en bereidde Frida Kahlo elke dag een lunchpakket voor haar man Diego Rivera. Anderen, zoals Coco Chanel, lieten het fornuis dan weer links liggen en focusten liever op tafelgewoontes. Dankzij beknopte historische portretten en recepten die kenmerkend waren in hun leven, krijg je een heel andere kijk op deze vrouwen. Het resultaat is een boek om letterlijk en figuurlijk je vingers bij af te likken. Deze twee recepten lichten alvast een tipje van de sluier op.

Marie Antoinette

“Laat ze dan cake eten!”, zou Marie Antoinette gereageerd hebben op het nieuws dat Frankrijk gebukt ging onder hongersnood. De woorden van de Franse koningin staan in grote letters in ons collectieve geheugen gegrift, hoewel ze nooit over haar lippen rolden. De historische Marie Antoinette was naar verluidt zelfs erg begaan met de Franse bevolking. Door haar Oostenrijkse achtergrond bekeek ze alle pracht en praal van Versailles vanop een afstandje. Ze nam deel aan de theaterhofhouding, maar in haar privévertrekken hield ze het bij sobere gerechten. De recepten van ‘Vrouwvolk’ zijn in dit geval dan ook niet gebaseerd op haar eetgewoontes, maar op de pompeuze jurken en kapsels waarmee ze zich in het openbaar vertoonde.

Kersen- en bosbessenmarshmallows

200 gram kersen zonder pit of 200 gram bosbessen

6 blaadjes gelatine

200 gram suiker + extra om te bestrooien

60 gram eiwit (ca. 2 eieren)

1 eetlepel acaciahoning

Neutrale olie om in te vetten

Mix de bessen in een keukenmachine tot een zachte puree. Druk de puree door een fijne zeef om de restanten van schillen en zaadjes te verwijderen. Week de blaadjes gelatine in een ruime hoeveelheid koud water. Meet 100 milliliter puree af en verwarm dit met de suiker in een steelpan. Laat het 5 tot 9 minuten doorkoken tot de siroop een temperatuur van 120°C bereikt. Gebruik een suikerthermometer. Klop intussen het eiwit met de acaciahoning stijf. Neem de steelpan van het vuur. Knijp het water uit de gelatine en roer deze door de bessensiroop. Meng al kloppend de hete siroop door de meringue en blijf kloppen tot de meringue is afgekoeld.

Doop wat keukenpapier in neutrale olie en wrijf een dunne laag olie op een vel bakpapier. Schep de marshmallowmassa op het papier en strijk deze uit tot een laag van 2 centimeter dik. Laat de massa tot de volgende dag bij kamertemperatuur rusten. Snijd de plak in blokjes en wentel deze door de suiker.

Marilyn Monroe

Het sekssymbool van de jaren vijftig had geen gemakkelijk leven. Marilyn bracht haar jeugd door in pleeggezinnen en kindertehuizen, om op haar zestiende uiteindelijk bijna verplicht in het huwelijksbootje te stappen. Volgens haar eerste man was ze absoluut geen keukenprinses, maar daar hoefde ze zich na haar ontdekking als actrice geen zorgen meer over te maken. De filmrollen volgden elkaar snel op, net zoals haar echtgenoten en minnaars. Uiteindelijk werd ze zo beroemd dat ze liever op haar hotelkamer at om de nieuwsgierige blikken van paparazzi te voorkomen. Ze knutselde makkelijke, enigszins gezonde gerechten in elkaar om fit te blijven.

Kruidige ontbijtmuffins

260 gram tarwebloem

90 gram havermout

1 theelepel bakpoeder

1 theelepel zuiveringszout

1 theelepel vanillesuiker

1 theelepel kaneel

1 theelepel gemberpoeder

1 theelepel gemalen kruidnagel

Een snufje zout

85 gram bruine basterdsuiker

40 gram gehakte amandelen

80 gram gehakt, gedroogd fruit

100 milliliter zonnebloemolie

300 milliliter kefir

2 eieren

Verhit de oven tot 175°C. Meng alle droge ingrediënten in een kom. Klop de zonnebloemolie, kefir en eieren door elkaar en schep dit mengsel door de droge ingrediënten. Zorg dat alles goed gemengd is, maar roer niet langer dan nodig is, anders worden de muffins taai. Schep de vormpjes voor driekwart vol en bak de muffins circa 20 minuten.

Marianne Pfeffer Gjengedal en Klaudia Iga Pérès, Vrouwvolk, Nijgh & van Ditmar, 320 p., 39,99 euro