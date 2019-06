VIDEO. Pendelaars zingen samen uit volle borst nummer van de Backstreet Boys

In New York hebben enkele pendelaars een magisch moment beleefd in de metro toen ze allemaal samen ‘I Want It That Way’ van de Backstreet Boy’s begonnen te zingen. De beelden werden gemaakt en gedeeld door de Amerikaan Joel Wertheimer, een burgerrechtenadvocaat. “Op een gegeven moment stapte een man met zijn blote bast de metro op terwijl hij muziek afspeelde op een luidspreker.”, zegt Joel. “Ik had in eerste instantie geen zin in luide muziek, maar soms zit het leven vol verrassingen. Het was een heerlijk moment.”

Had a really tough week and tonight I was the subway and some guy walks between train cars, shirtless, bumping a speaker. I wasn’t in the mood for Showtime particularly. But sometimes people and life surprise you and a little magic happens. pic.twitter.com/S7o4282SOS — Joel Wertheimer (@Wertwhile) 17 juni 2019