Japanse app beschermt vrouwen in de metro tegen ongewenste aanrakingen

De overvolle, snikhete metrostellen tijdens de spits zijn al een marteling op zich, maar de gretige handen die je ongewenst betasten zijn wellicht nog erger. In Japan, waar de wagons toch al overvol zitten, worden vrouwen zo vaak lastiggevallen dat er al jaren exclusief vrouwelijke metro’s rijden tijdens de spits. Maar helaas is het probleem daarmee nog steeds niet opgelost.

Japan doet duidelijk al moeite om ongewenst gedrag tegenover vrouwen tegen te gaan. Toch deden in 2017 volgens AP nog 1.750 vrouwen aangifte van betastingen in de metro. De politie ontwikkelde daarom de Digi Police App.

Digi Police App







Volgens de politie vertegenwoordigen de 1.750 aangiftes immers slechts een klein deel van de incidenten. Veel vrouwen durven niet naar de politie te stappen omdat ze bang zijn voor de gevolgen of omdat ze menen dat het geen serieus probleem betreft. De Digi Police App biedt hiervoor uitkomst. Wordt een vrouw lastiggevallen, dan kan ze op een knop duwen zodat haar smartphone heel luid en herhaaldelijk “stop daarmee” roept. Durft ze het niet aan om op de knop te duwen, dan is er ook een minder opvallende optie. Ze kan aan een reiziger naast haar een scherm laten zien met de volgende boodschap: “Er is hier iemand ongevraagd aan het betasten, help me alsjeblieft.” De app is intussen al meer dan 250.000 keer gedownload.

Digi Police App is zonder twijfel een goed initiatief en kan een oplossing vormen in bepaalde gevallen. Toch is het schandalig dat vrouwen nog steeds niet onbezorgd het openbaar vervoer kunnen nemen en zich zelfs schamen om aangifte te doen.