‘Oma’ en ‘opa’ blijven populairste roepnamen voor grootouders

Minder afstand tussen generaties

Verder blijkt ook dat de emotionele en psychologische afstand tussen de generaties een stuk kleiner is geworden in vergelijking met vroeger. “De meerderheid van de grootouders vindt het niet moeilijk om zich in te leven in de leefwereld van tieners, slechts 17% vindt dit wel lastig”, stelt Valgaeren.

Grootouders surfen ook mee op de digitale golf. Zo zien ze hun oogappels niet enkel in persoon, maar houden ze ook contact via telefoon of sociale media. Maar liefst 78% van de oma’s en opa’s zegt de voorbije twee weken contact gehad te hebben met hun kleinkinderen via berichtjes of een videogesprek. Vooral Whatsapp blijkt populair. Ongeveer de helft van de grootouders gebruikt de app om in contact te blijven met hun kleinkinderen.