Grootouders die mogen babysitten, leven langer

Grootouders die op hun kleinkinderen passen, hebben gemiddeld een langere levensduur. Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteiten van Basel en West-Australië. Babysitten zou bij de senioren een evolutionair instinct aanwakkeren.

Goed nieuws voor mensen die hun kinderen soms ‘parkeren’ bij hun eigen ouders. Er is niets om je schuldig over te voelen. Integendeel zelfs, je bewijst er hen een dienst mee, maar als ze babysitten, is de kans groter dat ze langer zullen leven. Dat is de conclusie van een recent onderzoek dat uitgevoerd werd door de universiteiten van Basel en West-Australië. Het positief effect zou zo groot zijn dat de grootouders die op hun kleinkinderen passen, minstens zeven jaar langer zouden leven.

Binnen de vier jaar overleden







Voor het onderzoek, dat gepubliceerd werd in Evolution and Human Behavior, namen de wetenschappers 500 mensen van meer dan 70 jaar oud onder de loep. De mensen die geen oppas waren, stierven gemiddeld binnen de vier jaar na het onderzoek. De helft van de groep van testpersonen die wel als babysit optraden, bleef nog tien jaar na het eerste onderzoeksgesprek leven.

Het verband tussen op kinderen letten en langer leven is geen verrassing voor Sonja Hilbrand, die werkt aan de universiteit van Basel en meeschreef aan de studie. Aan de grondslag van de link ligt een eeuwenoud instinct, concludeert ze. “Het is een mechanisme dat diep geworteld is in ons evolutionaire verleden toen hulp bij kinderopvang cruciaal was voor de overleving van de soort.”