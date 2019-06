Maaltijdbox stoot 33% minder CO2 uit dan supermarkt

Maaltijdboxen met ingrediënten en recepten waarmee je gezin een paar dagen zoet is, zijn erg in trek. Je hoeft niet na te denken over wat je zal klaarmaken en krijgt alles thuis bezorgd. Maar hoe ecologisch verantwoord is zo’n maaltijdbox? Volgens een onderzoek aan de University of Michigan ligt de CO2-uitstoot van een box 33% lager dan wanneer je dezelfde ingrediënten uit de supermarkt haalt.

De onderzoekers rekenden voor vijf verschillende recepten uit hoeveel CO2 er werd uitgestoten als de producten in een maaltijdbox werden verstuurd, en wanneer dezelfde producten door de consument in de supermarkt werden gekocht.







Een box voor twee personen zorgde gemiddeld voor 6,1 kilogram CO2. Exact dezelfde maaltijden klaargemaakt met ingrediënten uit de supermarkt kwamen echter uit op 8,1 kilogram. Dat is een derde meer.

Het grote verschil valt te verklaren door de manier waarop het eten wordt bewaard. Het voedsel wordt bij maaltijdboxen niet opgeslagen in de supermarkt, waardoor de voedselketen korter wordt. Supermarkten kopen hun producten in grotere hoeveelheden in en slaan ze langer op. Om bijvoorbeeld groenten koel te houden, wordt er veel elektriciteit gebruikt. Verder kampen de supermarkten met meer voedseloverschotten en gooien ze eten weg. Wanneer klanten zelf gaan winkelen, hebben ze de neiging om te veel te kopen, waardoor er ook bij hen thuis eten verloren gaat. Maaltijdboxen wegen daarentegen de porties precies af, zodat je net genoeg op je bord krijgt.

Verpakking

Maaltijdboxen vergroten hun ecologische voetafdruk wel doordat ze meer plastic verpakking gebruiken. Volgens onderzoeker Brent Heard weegt dat plastic echter niet op tegen de lagere CO2-uitstoot. “Maaltijdboxen gaan voedselverspilling tegen door de ingrediënten in de juiste hoeveelheden aan te bieden. Dat compenseert de impact die het verpakkingsafval op ons milieu heeft.”

België vs. Verenigde Staten

Geldt de conclusie van het Amerikaanse onderzoek ook voor de Belgische markt? Stéphane Ronse, oprichter van de Belgische maaltijdbox Foodbag, beweert van wel. “Wij geloven dat ook in België een maaltijdbox milieuvriendelijker is dan winkelen in de supermarkt. We horen van onze klanten dat ze met onze box minder geld uitgeven en geen eten weggooien, want ze worden niet verleid door impulsaankopen”, weet Ronse. “Op het einde van de week heb je in principe een lege koelkast.”

“Mensen willen ook weten waar het eten op hun bord vandaan komt. Daarom werken wij samen met lokale producenten”, vertelt Ronse. “We kloppen ook pas bij onze leveranciers aan wanneer we de exacte hoeveelheden weten aan de hand van het aantal bestelde maaltijdboxen. Een supermarkt werkt net omgekeerd.”

Foodbag erkent wel het verpakkingsprobleem. “We proberen verpakkingen zoveel mogelijk te beperken, maar dat is een uitdaging. Momenteel bekijken we hoe we de plastic folies composteerbaar kunnen maken”, aldus Ronse.