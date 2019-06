Extreme trilstand moet smartphone behoeden voor zakkenrollers

Het Zweedse merk Ericsson gaat de strijd aan met zakkenrollers. Het bedrijf heeft een techniek ontwikkeld die het dieven bijzonder moeilijk maakt om een smartphone te stelen. Door de ‘gladde modus’ gaat de telefoon zo hard trillen, dat je hem niet meer goed kan vasthouden.

Veel mensen houden angstvallig hun broekzakken of handtas in de gaten om diefstal van hun smartphone te vermijden. De Zweedse telecomgigant Ericsson heeft nu een nieuw systeem ontworpen waardoor we voortaan zonder zorgen kunnen rondlopen met onze telefoon.







Als je de zogenaamde ‘gladde modus’ aanzet, zal je gsm onmiddellijk reageren wanneer hij door iemand anders dan de eigenaar wordt vastgenomen. De smartphone gaat zo hard en afwijkend trillen, dat zakkenrollers hem niet meer goed kunnen vastgrijpen en hij zelfs uit hun handen kan glippen. Door de extreme vibraties ben je zelf ook onmiddellijk gealarmeerd dat er iets niet pluis is.

Sensoren

Volgens Ericsson zullen smartphones in de toekomst uitgerust zijn met intelligente sensoren die onder meer je hartslag, warmte en bewegingen zullen registreren. Zo kan je op je telefoon een aantal gebruikersmodi vastleggen zoals ‘in gebruik’, ‘in de zak’ of ‘aan het opladen’. Op die manier weet het apparaat of het zich in een afwijkende situatie bevindt en al dan niet moet reageren.

De fabrikant is de techniek voorlopig aan het verfijnen. Wanneer de functie voor het eerst beschikbaar zal zijn, is nog niet bekend.