VIDEO. Buizerd landt op motorkap van wagen en maakt een ritje

In Los Angeles kregen twee vrouwen in de wagen plots het gezelschap van een roodstaartbuizerd. Het dier landde op de motorkap en reed zo’n 15 minuten lang mee, met heel wat hilariteit en angst tot gevolg.

Niet alleen mensen, maar ook roofvogels liften weleens graag mee met vreemden. Zo ook een roodstaartbuizerd die in het centrum van Los Angeles een ritje besloot te maken op de auto van Rebecca Hobbs en Staci Eddy. De dames kwamen terug van hun bezoek aan een verfwinkel, toen de buizerd plots neerstreek voor de voorruit van Hobbs’ Ford Fusion. De Amerikaanse startte de motor, maar de roofvogel wilde van geen wijken weten en bleef een kwartier lang zitten op de rijdende wagen.

"Deze vogel is knettergek!"







Hoewel de vrouwen moesten lachen met het vreemde gedrag van de buizerd, bleven ze toch op hun hoede. “Al de mensen rondom ons staarden naar de auto en namen hun telefoons om de vogel te filmen”, vertelde Hobbs aan Fox 11. In het filmpje hoor je hoe een van de twee vrouwen een omstaander waarschuwt: “Pas op! Deze vogel is knettergek!” Het waren vooral de strenge blikken van de buizerd die voor ongemak zorgden bij de dames. “Hij staart naar ons alsof hij recht in onze ziel kan kijken”, hoor je ze zeggen in de video. “Het leek alsof wij de dieren in de zoo waren”, verklaarde Eddy achteraf.

Gedesoriënteerd

Ten einde raad belden de twee dames hun vriend en vogelexpert Ken Nolan op. Ironisch genoeg moet hij in de bossen vaak urenlang op de uitkijk staan om een roofvogel te spotten, terwijl er eentje zonder aanleiding landde op de auto van Hobbs. “Als dit in een film zou voorkomen, zou niemand het geloven”, zei Nolan tegen Fox 11. Volgens vogelexperten is de kans groot dat de buizerd gedesoriënteerd was en tijdelijk zijn motorische functies had verloren. Die won hij na verloop van tijd terug waardoor hij uiteindelijk zonder kleerscheuren kon wegvliegen.