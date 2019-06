VIDEO. Paard weigert om McDonald’s binnen te stappen

Een McDonald’s-restaurant in het Britse Staines heeft bijna een opmerkelijke klant over de vloer gekregen. Een man kwam met zijn paard naar het restaurant en moedigde het dier aan om naar binnen te gaan. Maar dat zag de viervoeter niet zitten.

Het was een bizar zicht in het Engelse stadje Staines. Daar werd de ingang van de lokale McDonald’s enige tijd geblokkeerd door een paard dat niet naar binnen wilde. “Twee mannen kwamen elk met een paard naar onze drive-in en bestelden twee drankjes via het zijraam”, vertelt manager Manir Mohammed. “Ze betaalden voor de drankjes, maar aan het afhaalpunt beweerden de twee mannen dat ze een andere bestelling hadden gemaakt. Dat order was echter van de klant die na hen aan beurt was gekomen.” Nochtans hadden de Britten zicht op het scherm met de bestellingen en wisten ze dat het eten en drinken niet voor hen bestemd was.

Een stinkend cadeautje







“Ik was stomverbaasd”, verklaart Mohammed. “Het was de eerste keer dat ik zo dicht bij een paard stond en ik wist simpelweg niet wat te doen. Gelukkig wilde het dier niet naar binnen en gingen de mannen vervolgens weg.” Het incident werd niet aangegeven bij de politie maar de liefdadigheidsorganisatie Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals werd op de hoogte gesteld. Zij waren niet opgezet met het voorval.

“De paarden liepen het risico van zich te kwetsen en hadden hoogstwaarschijnlijk last van stress. Om nog maar te zwijgen van het materiaal en de omstaanders die gevaar liepen in het bijzijn van het dier”, laat een woordvoerder van de dierenorganisatie weten. De twee mannen vertrokken uiteindelijk op eigen houtje, maar niet voor het paard in kwestie een stinkend bruin geschenkje achterliet voor de ingang.