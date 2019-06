Zo lang duurt het voordat je weet of je een tweede date wil

Vaak heb je maar een paar seconden nodig om erachter te komen of je iemand ziet zitten. Maar hoe lang heb je effectief nodig om te besluiten of we iemand nog voor een tweede keer willen zien?

Volgens onderzoek onder 1000 vrijgezellen van de Nederlandse datingapp The Inner Circle duurt het 42 minuten en 29 seconden voordat we besluiten of we iemand nog een tweede keer willen zien. Een op de vijf vrijgezellen geeft aan zelfs binnen tien minuten te weten of er al een tweede afspraakje inzit.

Niet lang chatten







“Omdat je binnen een korte periode al weet of je iemand wil terugzien, raden we vrijgezellen ook aan om niet te lang te treuzelen. Wees niet bang, spreek af en ontdek of er een klik is met iemand. Waarom zou je nog weken online chatten, als je ook in het echt kan ontdekken of iemand bij je past”, zegt David Vermeulen, CEO van The Inner Circle, aan Metronieuws.nl.

Uit het onderzoek blijkt namelijk dat vrijgezellen bijzonder lang met elkaar in gesprek zijn, voor ze daadwerkelijk afspreken. Online daters zijn gemiddeld vijf dagen met elkaar in gesprek, voor het tot een eerste afspraakje komt. Een op de acht vrijgezellen wacht zelfs twee weken voor er een eerste ontmoeting plaatsvindt.