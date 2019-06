Gwyneth Paltrow woont niet samen met haar man

Gwyneth Paltrow (46) is vorig jaar getrouwd met Brad Falchuk (48), maar ze hebben ervoor gekozen om niet in hetzelfde huis te wonen. Toch benadrukt de actrice dat ze “het ideale huwelijk” hebben.

Paltrow is bijzonder openhartig over haar huwelijk in The Sunday Times. Vorig jaar stapte ze in het huwelijksbootje met televisieproducent Brad Falchuk. Haar man en zij wonen echter niet samen. De actrice heeft een ‘intimiteitsleraar’ onder de arm genomen die haar aanraadde om “polariteit” in haar huwelijk te houden. Daarop besloot het koppel om elk hun eigen woning in L.A. te behouden.







De twee zien elkaar wel genoeg, zo verklaart de actrice. Haar man verblijft minstens vier dagen per week in haar huis. “Al mijn getrouwde vrienden zeggen dat de manier waarop we leven, ideaal klinkt en dat we niets moeten veranderen”, zegt ze nog.

Kamer voor Chris Martin

Paltrow en Falchuk hebben beiden kinderen uit een vorig huwelijk en op die manier willen ze de twee families hun rust gunnen. De actrice heeft twee kinderen Apple en Moses met haar ex Chris Martin, de zanger van Coldplay. Ook Falchuk is al vader van twee kinderen.

Martin speelt nog een grote rol in het leven van Paltrow. Zo ging hij samen met zijn nieuwe vriendin, Dakota Johnson, mee op de huwelijksreis van Paltrow en Falchuk. De zanger heeft ook zijn eigen kamer in het huis van zijn ex.

Paltrow trekt zich niets aan van de kritiek. “Ik maak me niet druk om haatdragende mensen”, vertelt ze. “Haters zijn irrelevant voor me. Zoals Brené Brown zegt: ‘Ik maak dit werk niet voor mensen die niet in de arena zijn’. Haters betekenen niets voor me want het zijn mijn mensen niet.”