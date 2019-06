Heikki en Milou uit ‘Temptation Island’ zijn opnieuw een koppel

De Belgische Heikki en de Nederlandse Milou namen als koppel deel aan ‘Temptation Island’ en overleefden nipt de relatietest. Een paar maanden later verbrak Milou alsnog de relatie. Nu zouden de twee, volgens hun laatste Instagramposts, weer dolverliefd zijn.

Na hun deelname aan ‘Temptation Island’ waren Heikki en Milou heel gelukkig. De beelden die ze te zien kregen hadden de nodige jaloezie opgewekt, maar ze kwamen toch als koppel uit het tv-programma. Een paar maanden later kreeg Milou twijfels en na een moelijke periode gingen de twee ‘definitief’ uit elkaar.







Die ‘definitief’ moeten we nu met een korrel zout nemen, want zowel Heikki als Milou postten een foto op Instagram waarop ze aan het zoenen zijn. Milou fleurde het plaatje op met de quote “True love beats everything”, terwijl Heikki koos voor “True love will always find his way”. Ze zijn duidelijk weer heel verliefd!

Voir cette publication sur Instagram ♥️true love beats everything♥️ Une publication partagée par Temptation Island 2019 🌴 (@milouvanagtmael) le 7 Juin 2019 à 2 :19 PDT