Fans van Céline Dion maken zich nog meer zorgen nadat ze deze foto deelt

Maar liefst 3,3 miljoen mensen volgen Céline Dions reilen en zijlen op Instagram. Alles wat ze online smijt, lokt dus standaard veel reactie uit. En onderstaande foto doet dat zéker.

Op een van haar laatste Instagramposts zien we Céline op de grond zitten. Ze draagt ook een T-shirt met ‘FOMO’ (Fear Of Missing Out) op. Op zich niets bijzonders, zou je denken. Tot je de commentaren onder de foto leest.







“Ik denk echt dat je ziek bent. Draag alsjeblieft goed zorg voor jezelf”, reageert een bezorgde fan. “EET”, laat nog iemand anders weten. “Ik hou van je schat, maar je bent veeeeeel te mager”, gaat het verder.

Andere fans nemen het dan weer voor de dame op. “Jullie moeten echt stoppen met die reacties over haar gewicht”, reageert Olivier. “Ze is 51 jaar oud, staat continu op het podium, danst én moet voor haar kinderen zorgen. Natuurlijk is ze slank”, klinkt het.

“Ben altijd dun geweest”

Een tijdje geleden kreeg Céline ook al opmerkingen over haar gewicht. “Ja, ik ben dun. Dat ben ik altijd geweest. Maar ik ben ook aardig, dat ben ik ook altijd geweest. Geloof me, er is niets aan de hand met mij”, reageerde ze toen in het programma ‘Good Morning America’.

Bron: zita.be