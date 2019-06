Voor de eenzame reiziger: een betaalbare mobilhome van Lada

Goed nieuws voor mensen die graag in alle rust rondreizen, alleen of met z’n tweetjes. Er bestaat nu een compacte en zeer betaalbare camper van het merk Lada die plaats biedt aan maximum twee personen.

Een nieuwe mobilhome kost doorgaans behoorlijk wat centjes. Meestal moet je rekening houden met een minimumprijs van 60.000 euro. De Russische Camperbouwer Lux-Form brengt daar nu verandering in: zij ontwierpen een compacte budgetcamper op basis van de Lada Granta. Prijskaartje? 15.728 euro.

Alle voorzieningen







Het woongedeelte van de mobilhome is 1,6 meter hoog. Daarin bevindt zich een bed van 1,6 op 1,9 meter, een tafeltje, twee zeteltjes en een keukentje met een kookvuur, een gootsteen en ruimte voor een koelkast. Achteraan vinden we een aparte badkamer met een toilet en douchemogelijkheden. In de verwarmde opslagtank kan 70 liter, wat neerkomt op minstens tien minuten warm water tijdens het douchen.

Enige nadeel is dat de mobilhome niet te koop is in ons land. Daarvoor moet je even naar Rusland reizen. Lada kondigde eerder dit jaar immers aan dat ze stoppen met de verkoop in West-Europa.