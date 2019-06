Nieuwe onthullingen: “Donald en Melania Trump hebben nauwelijks contact”

Dat het huwelijk van Donald Trump met het Sloveense model Melania weinig weg heeft van een sprookje, is al lange tijd geweten. Een nieuw boek van Michael Wolff gaat dieper in op de relatie tussen de twee en het leven in het Witte Huis in het algemeen, en de bevindingen zijn opnieuw behoorlijk opmerkelijk.

Zo zou de oranje vastgoedmagnaat zijn vicepresident Mike Pence een “religieuze gek” hebben genoemd en schoonzoon Jared Kushner “een meisje”. Het zijn maar enkele van de uitspraken die in het boek zijn opgenomen.







Wolff oogstte met zijn ‘Fire and Fury’, hier uitgebracht als “Vuur en woede” anderhalf jaar geleden veel succes. Het schandaalboek ging toen als zoete broodjes over de toonbank. Met de opvolger ‘Siege’ hoopt hij zijn kunstje te herhalen. Maar er is twijfel over het waarheidsgehalte van het boek. De voormalig adviseur van Trump kon nu immers alleen een beroep doen op ‘anonieme bronnen uit de omgeving van de president’.

“Gerechtvaardigde tumor”

Wat die dan allemaal hebben gezegd? Onder meer dat Trump Pence een “religieuze gek” noemde en “de domste man van het Congres”. Over Karen Pence zou Trump hebben gezegd: “Ik krijg echt koude rillingen van haar”.

De hersentumor van de intussen overleden senator John McCain vond hij “rechtvaardig”. Zijn dochter, televisiepresentatrice Meghan McCain, noemde hij dan weer “de donut”. De president zou geobsedeerd zijn door haar gewicht. “Als ze mijn naam hoort, ziet ze er altijd uit alsof ze elk moment in tranen kan uitbarsten”, klinkt het in het boek. “Net als haar vader. Erg, erg taaie familie. Boehoe.”

Ook de vermeende seksuele uitspattingen van Trump passeren de revue in ‘Siege’. Zo zou de president volgens Wolff opgeschept hebben over een affaire met de voormalige ambassadeur van de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties Nikki Haley en seks met een jonge medewerkster “die wel iets had”. Haley heeft die roddel ooit met de sterkste beweringen ontkend.

Moet de grootste zijn

Zijn eigen familie was ook niet immuun voor de kritiek. Zo gedroeg schoonzoon Jared Kushner zich volgens ‘The donald’ regelmatig als “een meisje” en is zijn eigen zoon Barron (13) “een echte bonenstaak”. Trump zou Barron bovendien vaak vermijden omdat hij het niet kan verdragen als iemand groter is dan hij.

Ook voor zijn vrouw Melania heeft Trump geen goed woord over. Toen ze plots in het ziekenhuis belandde voor een nierziekte, zou hij hebben gezegd dat “niemand behalve de media er een moer om gaf”: “Ze is de first lady, niet de president”.

Volgens Wolff hebben Trump en Melania nauwelijks contact en zit Melania vaak in het huis van haar ouders in Maryland. Ze zou ook Sloveens spreken tegen Barron om zijn vader op afstand te houden.