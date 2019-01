Verhaal van de ontmoeting tussen Donald Trump en Melania is geen modern sprookje

Donald Trump en zijn vrouw Melania zijn een van de meest bekende koppels ter wereld, maar weinigen weten hoe ze elkaar leerde kennen. Een mooi sprookje is het verhaal van de zakenman/president en de bevallige Oosterse bruid evenwel niet.

Het jaar was 1998 en Trump en zijn vrouw Marla Maples waren al zo’n jaartje niet meer samen, maar wel nog getrouwd. Donald was 52 jaar oud en al een tijd aan het daten met de Noorse twintiger Celina Midelfart – een studente aan NYU die met een flinke erfenis een appartement huurde in de Trump Tower.







In september van dat jaar bracht Trump een bezoek aan een feestje in de Kit Cat Club bij Times Square, waar hij een supermodel zou ontmoeten. Toen hij Melania zag, deed het supermodel er echter niet meer toe.

Interview met Larry King

Trump, in een interview met Larry King in 2005: “I went crazy. I was actually supposed to meet somebody else. There was this great supermodel sitting next to Melania. I was supposed to meet this supermodel. They said: Look, there’s so and so. I said: Forget about her. Who is the one on the left? And it was Melania.”

Melania was op dat moment 28 jaar oud en was al zo’n twee jaar als model aan de slag in New York. Een gemeenschappelijke kennis stelde Trump voor aan Melania, waarna Trump om haar gegevens vroeg.

Melania’s kant van het verhaal

Melania vertelde aan modetijdscrift Harper’s Bazaar over het moment: “He wanted my number, but he was with a date, so of course I didn’t give it to him. I said, ‘I am not giving you my number; you give me yours, and I will call you.’ I wanted to see what kind of number he would give me — if it was a business number, what is this? I’m not doing business with you.”

En hoe zou Trump hierop hebben gereageerd? Door Melania te overladen met allerlei verschillende nummers van allerlei verschillende huizen, hotels en gebouwen die hij in zijn bezit had, want hoe maak je anders een indruk. Melanie specificeert het nog even: “The office, Mar-a-Lago, home in New York, everything.”

Palm Beach

Voor de eerste date nam Trump Melania mee uit eten. Een maand na de eerste ontmoeting op het modellenfeestje vlogen ze samen met Trump’s privéjet naar Palm Beach voor een weekendje, en volgens een vriendin van Melania had deze ontmoeting ook niet later moeten gebeuren.

De vriendin vertelde aan The Washington Post: “She ran into Donald just at the right time. She was just about out of money, at the end of her rope and about to move back to Eastern Europe.”

In Oost-Europa is First Lady Melania nu zeker niet.