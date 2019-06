Dit is het effect van geen seks hebben op je lichaam

Iedereen maakt het weleens mee. Om welke reden dan ook heb je al een hele tijd geen seks gehad. Misschien ben je vrijgezel, misschien hebben jullie beiden te veel stress op dit moment of misschien heb je er gewoon geen zin in. Op zich is het niet meer dan normaal om zo nu en dan even geen seksleven te hebben, maar wat is het effect daarvan op je lichaam en geest?

In televisieseries gaat het regelmatig over de zogenaamde dry spell. Personages maken grapjes over hoe lang de ander al geen seks heeft gehad. In het geval van Joey uit ‘Friends’ gaat het over dagen, bij Ted in ‘How I Met Your Mother’ over maanden. Maar laten we alle grapjes even aan de kant schuiven en kijken naar het effect van zo’n seksloze periode op je lichaam en geest.

Af en toe geen seks is normaal







“Voor bijna alle mensen die seksueel actief zijn, is zo’n dry spell van tijd tot tijd volledig normaal”, stelt seksuologe Holly Richmond ons gerust in het magazine Well + Good. Voor sommigen is het een bewuste keuze, anderen overkomt het gewoon. Onze drukke levens laten soms weinig tijd over voor seks en dat is niet meteen iets om je zorgen over te maken. Maar toch is het gebrek aan affectie, dat vaak gepaard gaat met geen seks hebben, iets om op je hoede voor te zijn volgens Richmond. Het kan je eenzaam doen voelen en een soort van “leegte” veroorzaken.

Gezondheid

Je seksuele gezondheid en je algehele gezondheid staan direct met elkaar in verband en kunnen volgens de seksuologe dan ook niet gezien worden als twee aparte gegevens. Heb je behoefte aan seks, dan kan het gebrek daaraan al snel beginnen doorwegen – zowel fysiek als mentaal. Seks is nu eenmaal goed voor je door de chemische stoffen die je lichaam aanmaakt. Ook vanuit lichamelijk standpunt is regelmatig seksueel actief zijn noodzakelijk om de boel draaiende te houden. Als vrouw kunnen je bekkenbodemspieren bijvoorbeeld verzwakken, wat leidt tot andere problemen zoals incontinentie. Seks is bovendien ook goed tegen stress, slapeloosheid en heel wat andere klachten.

Masturbatie

Dat betekent trouwens niet dat je per se seks moet hebben met een ander. Ook masturberen kan helpen om je spieren te trainen en om gelukkig te blijven. Masturbatie doet net zoals “gewone” seks chemische stoffen vrijkomen in je lichaam. Bovendien leidt seks vaak tot meer seks. Ben je lang niet seksueel actief geweest, dan zal je vaak ook minder behoefte hebben om seks te hebben en zal je de eventuele symptomen die je door dat gebrek vertoont, niet opmerken. Ga je daarentegen eerst met jezelf aan de slag, dan is de kans groot dat je je sneller zal openstellen voor andere seksuele contacten. Wordt je dry spell veroorzaakt door fysieke symptomen zoals vaginale droogheid, dan kan een bezoekje aan de dokter uitkomst bieden.

Ex

Nog een andere reden voor je dry spell kan zijn dat je nog niet over je ex bent. Dat is vooral het geval als die breuk gepaard gaat met een dipje in je zelfvertrouwen. In dat geval is het een goed idee om buiten je comfort zone te treden. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe sociale activiteiten of een solotrip. Daardoor zal je opnieuw zelfvertrouwen krijgen en nieuwe mensen ontmoeten. Je moet je niet meteen inschrijven op een datingapp, sociaal contact volstaat meestal om je weer op weg te krijgen.