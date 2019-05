Daarom filmen we onszelf tijdens de seks

Tijdens een vrijpartij heb je je wellicht al eens afgevraagd hoe je er op dat moment uitziet. De hedendaagse technologieën geven ons genoeg mogelijkheden om onze seksuele daden op beeld vast te leggen. Maar waarom willen we dat zo graag?

Mensen filmen zichzelf met behulp van een smartphone tijdens een vrijpartij, tijdens het masturberen of tijdens orale seks. Het is ook steeds minder een taboe om deze beelden door te sturen naar je partner.

Narcisme







Annabelle Knight, seks- en relatie-expert bij Lovehoney, vertelt aan Metro UK dat “we onszelf filmen tijdens de seks gewoon omdat we het leuk vinden. Ons hele leven wordt al op beeld vastgelegd, dus waarom zou dat niet gelden voor seks? Voor heel wat koppels is het opwindend om naar zichzelf te kijken.”

Stu Nugent, seks-expert bij Lelo, gelooft dat narcisme ook een belangrijke factor is. “Misschien zijn we diep vanbinnen wel allemaal narcisten”, zegt hij aan Metro UK. “We willen onszelf zien als seksuele wezens en door de daad te filmen, kunnen we dat keer op keer opnieuw beleven. Al is dit niet nieuw. Toen er nog geen sprake was van smartphones of camera’s gebruikten mensen gewoon een spiegel.”

Do’s & dont’s

Vooraleer je zelf aan de slag gaat in je slaapkamer, is het belangrijk om te beseffen dat beide partijen akkoord moeten gaan. Film jezelf ook alleen maar als je je bedpartner al een tijdje kent er een wederzijds vertrouwen is. Maak de afspraak dat de beelden verwijderd zullen worden als jullie uit elkaar gaan. Veel plezier!