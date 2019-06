Sneakertrend is slecht voor je voeten

Chunky sneakers: je ziet tegenwoordig niets anders op Instagram. De tijd van de torenhoge hakken lijkt stilaan achter ons te liggen en daar zijn onze voeten ons meer dan dankbaar voor. Maar toch zijn niet al die sneakers even goed voor je voeten. Hoe dikker de zool, hoe slechter.

Sneakers zijn zonder twijfel beter voor je postuur dan hakken van tien centimeter hoog. Sportschoenen werden uitgevonden met een reden. Maar opgepast voor de tegenwoordig oh-zo-populaire chunky dad sneakers.

Zwaar







“Sneakers met een dikke zool zijn zwaarder. Dat kan zorgen voor pijn in het onderbeen, ook wel bekend als scheenbeenirritatie. Het extra gewicht leg namelijk meer druk op de scheenbeenspieren”, aldus William Joyce, podotherapeut bij City Chiropody and Podiatry in Londen, aan The Guardian. De hippe sneakers die je overal op Instagram ziet voorbijkomen, zijn dus slecht nieuws voor je lichaam. De Reebok Triple Platform X Gigi Hadid weegt bijvoorbeeld 557 gram en de Superga 2790 Linea Up Down 481 gram. Geen wonder dat je benen in opstand komen.

Geen sportschoenen

Hoewel zulke sneakers er uitzien als sportschoenen, zijn ze dat in geen geval. Het is belangrijk om dat in je achterhoofd te houden wanneer je beslist welke schoenen je ’s ochtends aantrekt. Ga je een hele dag wandelen? Kies dan voor lichtgewicht sportschoenen die je voeten op de juiste plaatsen ondersteunen. Twijfel je tussen chunky sneakers en torenhoge stelten, dan kies je toch best voor de sneakers. Hakken zijn immers vaak te smal, bieden weinig tot geen ondersteuning en veroorzaken onder andere eelt en voetmoeheid. Heb je vaak last van je voeten? Ga dan eens langs bij een podoloog.