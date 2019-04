Adidas werkt aan loopschoenen die 100% recycleerbaar zijn

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker, ook bij kledingsfabrikanten. Daarom wilt sportgigant Adidas tegen 2021 een volledig recycleerbare schoen op de markt brengen.

Aan het concept van de Futurecraft Loop is een decennium gewerkt. Voor de schoenen wil Adidas maar één soort materiaal gebruiken, namelijk TPU, voluit thermoplastische polyurethanen. Deze synthetische stof wordt gewonnen uit aardolie en kan op verschillende manieren toegepast worden. Je kan TPU gieten, weven of omzetten naar schuim.







De fabrikant belooft dat de loopschoenen 100% recycleerbaar zijn en over dezelfde kwaliteit zullen beschikken als hun andere schoenen. Met een paar zou je zo’n 400 kilometer kunnen wandelen. Eens ze versleten zijn, kan je ze terugbrengen naar Adidas. Daar worden ze gewassen, tot korrels gemaald en versmolten tot een nieuw paar schoenen.

Vervuiling tegengaan

Maar anno 2019 wil Adidas ook al zijn duit in het zakje doen. Zo gaat het sportmerk dit jaar 11 miljoen paar schoenen produceren met plastic dat ze verzamelen op stranden, afgelegen eilanden en kustgemeenschappen. Ze streven er ook naar om vanaf 2024 enkel nog recycled polyester te gebruiken waar mogelijk. Zo willen ze voorkomen dat versleten schoenen op een stortplaats of in de verbrandingsoven terechtkomen. De mode- en sportindustrie is een van de meest schadelijke ter wereld. Elk jaar wordt bijna twee derde van de 23 miljard gemaakte sportschoenen weggesmeten.