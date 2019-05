Acht miljoen Noorse kweekzalmen dood door algenplaag

In Noorwegen zijn naar schatting acht miljoen zalmen gestorven door een algenplaag. Volgens de Noorse autoriteiten is de omzetgroei daardoor met meer dan de helft verloren gegaan.

Viskwekers in de Noorse fjorden zitten in zak en as nadat een algenplaag naar schatting acht miljoen zalmen heeft gedood. De Noorse media maken gewag van de dodelijkste plaag in bijna dertig jaar. Het Directoraat van de Visserij liet weten dat het om zo’n 10.000 ton gekweekte vis zou gaan. De verkoopprijs van de verloren zalmen lag rond de 620 Noorse kronen (63,5 miljoen euro), maar het is niet uitgesloten dat het werkelijke verlies nog een pak hoger zal liggen.

Algen







De zalmen worden gekweekt langs de Noorse kust en hebben niet dezelfde beweegruimte als hun wilde soortgenoten. In de vrije natuur kunnen vissen wegzwemmen van algen, maar de zalmen die in gevangenschap leven kunnen dat niet. Het gevolg is dat de algen zich makkelijk kunnen hechten aan de kieuwen van de vis en ze de dieren vervolgens verstikken.

Zalmexport

Noorwegen is de grootste zalmexporteur ter wereld. Het land had vorig jaar een uitvoer van 1,28 miljoen ton zalm. Volgens gegevens van het Noorse statistiekbureau is dat een stijging van 2,5 procent tegenover 2017. Wat het verlies van de zalmen zal betekenen voor zowel producent als consument is nog niet duidelijk. In 2016 steeg de zalmprijs fors nadat Chileense viskwekerijen geteisterd werden door een gelijkaardige algenplaag. Meer dan 20 miljoen vissen gingen toen dood.