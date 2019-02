BIZAR. Vernoem eens een zalm naar je ex

Als een kakkerlak naar uw voormalige liefde vernoemen nog niet volstond, kan je nu je nu een zalm de naam van je ex geven. Terwijl schenk je een donatie aan een revalidatiecenter voor dieren.

Valentijn is een tijd voor liefde en romantiek, maar het is voor sommigen ook een tijd waar je veel woede en haat ervaart tegenover je ex. Wildlife Images, een revalidatiecenter voor dieren in de Amerikaanse staat Oregon, speelt daar ja,dog op in en heeft daarom een actie gerganiseerd waar je voor 20 dollar (17 euro) een zalm kan laten vernoemen naar je ex.







Die zalm zal vervolgens gevoed worden aan één van de twee bruine beren, Kodi en Yak. De foto’s van het gebeuren krijg je toegestuurd zodat je er met volle teugen van kan genieten. Je krijgt ook een certificaat als een leuke herinnering. De voorraad van de zalm is daarentegen beperkt, dus als je het wilt doen, zal je snel moeten zijn.

Doneren

Ben je meer in een romantische bui? Dan kan je uiteraard ook een zalm vernoemen naar je huidige liefde. Zo help je toch de hongerige beren aan eten. Je kan ook geld doneren om de ‘speciale valentijn’ van een van de dierenambassadeurs te worden. Je naam zal dan verschijnen in de souvenirshop.