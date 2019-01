Valentijnstip: vernoem een kakkerlak naar je ex

We hebben allemaal wel een ex met wie het niet zo goed is afgelopen. Bedrog, leugens of simpelweg een gebroken hart: het is allemaal allesbehalve leuk. Heb je het achter je gelaten, maar wil je ergens diep vanbinnen toch nog een beetje wraak nemen? Wel, vernoem dan gewoon een kakkerlak naar je ex.

Zoete wraak

De periode rond Valentijn kan confronterend zijn als je vrijgezel bent. De hartjes vliegen je om de oren en het lijkt wel alsof de hele wereld plots in meligmodus is. Misschien heb je wel zin om een boze sms naar je ex en zijn of haar nieuw lief te sturen. En dat is wellicht niet de beste zet. Je kan het nu echter ook subtieler aanpakken: vernoem een kakkerlak naar je ex. Oog om oog en tand om tand.

Liefdadigheid







Hoe dat dan net in z’n werk gaat? Wel, het Hemsley Conservation Centre in Engeland organiseert een wel heel bijzondere valentijnsactie. Ze geven je namelijk de mogelijkheid om voor 1,7 euro een kakkerlak in Kent naar je ex te vernoemen. Op deze website kan je dus je wraak nemen op die vervelende ex en je krijgt er nog een certificaat bij ook. Bovendien gaan de opbrengsten integraal naar de lokale dierentuin – laten we het dus geen wraak, maar liefdadigheid noemen. Je kan er trouwens ook voor kiezen om dit als cadeautje aan een vriend of vriendin te geven. Wedden dat je punten scoort?