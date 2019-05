Vader van vriendin verpest huwelijksaanzoek door DIT te doen

Een Amerikaanse man is niet te spreken over de reactie van zijn schoonvader in spe. De jongeman vroeg zijn vriendin ten huwelijk, maar toen ze het mooie nieuws aan haar ouders bekendmaakten, liep het fout.

Na vijf jaar samen te zijn met zijn vriendin, vond de man dat de tijd gekomen was om dé vraag te stellen. Hij regelde een weekendje aan zee met haar, en bij zonsondergang ging hij op de knieën en vroeg hij haar ten huwelijk. Haar antwoord was resoluut ja en de twee beleefden het weekendje van hun leven.

Aanzoek herdoen







Terug thuis stonden ze te popelen om het heuglijke nieuws aan haar ouders te vertellen, dus reden ze naar haar ouderlijke woonst. Toen de ouders te horen kregen dat hun dochter gaat trouwen, sloeg de feestelijke sfeer meteen om.

De vader van zijn vriendin vond het onbegrijpelijk dat de jongeman niet eerst zijn toestemming had gevraagd om de hand van zijn dochter te vragen. “Hij wil dat ik het aanzoek opnieuw doe in het bijzijn van de hele familie. Ik moet hem dan openlijk toestemming vragen en vervolgens mijn vriendin ten huwelijk te vragen waar iedereen bij is. Op zich vind ik dat geen ramp, maar het verpest ons vorige, perfecte huwelijksaanzoek. Bovendien zou een tweede aanzoek niet oprecht aanvoelen, en dat allemaal om zijn verlangens te bevredigen”, klinkt het op Reddit.

Verbaasde reacties

De Reddit-gebruikers konden hun oren niet geloven, en waren het eens dat dit geen manier van doen is. “Die vader is een smeerlap. Ik zou het bespreken met je verloofde. Wil zij de mooie herinneringen behouden van het eerste aanzoek of staat ze achter het idee van haar vader? Wat je ook beslist, als je met je verloofde een blok vormt, kan de familie geen kant op”, luidt het onder meer.

Iemand anders vraagt zich af hoe de vader zou reageren als het koppel kinderen krijgt. “Ik kan me voorstellen dat je schoonvader dan een heel circus wil organiseren om de zwangerschap aan te kondigen. Ik zou het aanzoek niet opnieuw doen”, schrijft hij.