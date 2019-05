Moeder laat dochters verkrachten door pedofiel in ruil voor huwelijksaanzoek

Een Duitse man heeft twee jonge kinderen meermaals verkracht. De moeder van de kinderen liet het seksueel misbruik toe nadat hij beloofd had met haar te trouwen.

Daniel P. ontmoette Christin I. via de datingapp Knuddels. De twee praatten een tijdje online, maar al snel vroeg de 34-jarige man uit Malchow of de vrouw expliciete foto’s en video’s van haar 1-jarige en 4-jarige dochters wilde doorsturen. Een tijdje later stelde hij de 32-jarige vrouw uit Dresden voor om met haar te trouwen en een nieuw leven in Dubai te beginnen als hij haar dochters mocht verkrachten.







De vrouw stemde daarmee in, en bereidde haar dochters zelfs voor op het seksueel misbruik. Dat vond meerdere malen plaats, zonder dat de moeder daarbij tussenkwam. Niet alleen bij de vrouw thuis, maar ook in hotels terwijl ze samen op vakantie waren in Hongarije en Roemenië.

Niet aan zijn proefstuk toe

De man gaf de feiten toe, en bekende ook dat hij in de zomer van 2018 een 7-jarig meisje verkrachtte in Chemnitz. Hij had via dezelfde datingapp haar moeder leren kennen, en zich zonder haar medeweten vergrepen aan haar dochter.

Daniel P. was in september van vorig jaar al eens veroordeeld voor het misbruiken van zijn eigen dochter. Hij kreeg daarvoor een gevangenisstraf van zestien maanden, maar hij tekende beroep aan en kwam daardoor tijdelijk vrij.

De zaak wordt uitgesproken op 17 mei.