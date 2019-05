Italiaans eiland betaalt je verblijf terug als het regent

Voor wie regen een doorn in het oog is op vakantie, heeft het Italiaanse eiland Elba een mooi compromis bedacht. Met de actie ‘Elba No Rain’ krijgen toeristen hun hotelverblijf terugbetaald als het langer dan 2 uur heeft geregend tijdens hun trip.

Niets zo vervelend als buien tijdens je vakantie. Daarom heeft het Italiaanse eiland Elba, voor de kust van Toscane, beslist om toeristen terug te betalen als het regent. Via de actie ‘Elba No Rain’ krijgen bezoekers hun hotelverblijf terugbetaald op voorwaarde dat het langer dan 2 uur onafgebroken heeft geregend tijdens hun verblijf. De actie is geldig tot 31 mei en gaat opnieuw van start na het hoogseizoen op 15 september. De uitgaven voor ontbijt en andere maaltijden zitten niet inbegrepen in de terugbetaling.

Succes







Volgens de krant The Indepent nemen alle hotels deel aan de actie. Vorig jaar deed slechts een deel van hen mee aan een gelijkaardig initiatief dat snel uitgroeide tot een succes. Slechts één terugbetaling was toen vereist. Tot hiertoe zijn de hotels ook in mei buiten schot gebleven. Dat is niet onlogisch als je weet dat het helemaal niet vaak regent in Elba. “De voorbije vijf jaar heeft het hier in april en mei slechts twee dagen meer dan 2 uur geregend overdag”, verklaart Claudio Della Lucia van de toeristische dienst. Het eiland blijft niet altijd gespaard van een bui, maar vaak duren ze niet zo lang. De wind zorgt er namelijk voor dat de wolken snel afdrijven. Ideaal dus voor wie een hekel heeft aan regen.