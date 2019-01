AirBnB betaalt vier mensen om drie maanden in Italië te wonen

Als jij de donkere januaridagen net zo beu bent als wij, kan je beter even opletten. AirBnB is namelijk op zoek naar vier mensen die drie maanden lang in het Italiaanse dorpje Grottole willen wonen. En je wordt er nog voor betaald ook.

La Dolce Vita

Je vraagt je natuurlijk af waarom AirBnB deze stunt doet. Grottole telt op dit moment 300 inwoners en maar liefst 600 huizen staan er verlaten bij. Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar je zou zomaar drie maanden kunnen genieten van ‘La Dolce Vita’. Al je onkosten worden betaald, dus geniet ervan. Dit is de kans om je Italiaans bij te schaven of om pasta te leren maken.

Wonder Grottole







De lokale vzw Wonder Grottole wil, samen met AirBnB, een campagne voeren om het dorp opnieuw te bevolken. Zij zullen ook de uiteindelijke kandidaten kiezen. Oprichter Andrea geeft wat uitleg aan Metro UK: “Het is een grote kans voor de lokale gemeenschap: ze kunnen hun geest verbreden en nieuwe culturen leren kennen door hun dagelijks leven te delen met anderen. Ze zijn heel benieuwd naar ons project – ze zijn zich ervan bewust dat ze de reizigers kunnen omtoveren in lokale ambassadeurs.”

Wil je kans maken om drie maanden van Italië te genieten? Houd dan alvast juni, juli en augustus vrij. Vergeet zeker niet om in je applicatie te vermelden waarom je naar Grottole wil en wat jij zou bijdragen aan de gemeenschap.