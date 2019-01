Deze bestemmingen zijn het populairst voor een tussenjaar

Jongeren nemen na het middelbaar of de universiteit steeds vaker een tussenjaar. Om te ontspannen, om levenservaring op te doen… of om de wereld te zien. Maar hoe beslis je waar je naartoe gaat tijdens een tussenjaar? Misschien kunnen de populairste bestemmingen je een handje helpen.

De Britse verzekeringmaatschappij Alpha Travel Insurance trok op onderzoek uit. Ze analyseerden 10.000 Instagramposts met #gapyear (de Engelse term voor tussenjaar) als hashtag. Elk van de foto’s werd gekoppeld aan een bestemming om erachter te komen waar we het liefst ons tussenjaar spenderen. Zorg alvast dat je koffers gepakt zijn.

1. New York, Verenigde Staten







818 van de foto’s werden genomen in New York. De stad is natuurlijk altijd een populaire bestemming, maar het is toch een beetje verrassend dat de Big Apple op een staat. Goedkoop is het immers zeker niet. Toch zouden ook wij geen nee zeggen tegen een jaartje New York!

2. Sydney, Australië

Precies 3% van de Instagramposts werden genomen in Sydney. Door de afgezonderde ligging spreekt het land bij velen tot de verbeelding. Bovendien kan je makkelijk heel wat tijd doorbrengen, zowel in de steden als in de wilde natuur.

3. Bali, Indonesië

Een jaar op tropisch Bali lijkt te mooi om waar te zijn. Toch kwamen 280 van de 10.000 foto’s van het Indonesische eiland. Palmbomen, zee, lekker eten, cultuur… Er lijkt bijna geen reden om terug naar huis te gaan.

4. Rome, Italië

Ah, la dolce vita! Bij Rome denken wij spontaan aan pasta, pizza, wijntjes en een oneindige voorraad cultureel erfgoed. Daar waren heel wat mensen het blijkbaar mee eens, want de stad mag 2,65% van de Instagramkiekjes op haar naam schrijven. Een tussenjaar is natuurlijk ook de ideale gelegenheid om een nieuwe taal te leren en Italiaans klinkt wel heel aantrekkelijk…

5. Parijs, Frankrijk

Een klassieker om mee af te sluiten. De stad van de liefde is vlakbij huis voor ons, maar de aantrekkingskracht is ontegensprekelijk groot. Iedereen moet immers eens een zonsondergang (of twee) voor de Sacré Coeur meemaken. Je waant je zo in ‘Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain’ en dat doet dromen.