Sierjuweel van Toetanchamon gevormd door meteorietinslag

Hoewel de Britse archeoloog Howard Carter het graf van Toetanchamon al in 1922 ontdekte, blijft het geheimen prijsgeven. Recent onderzoek heeft aangetoond dat het glas in de scarabee van de Egyptische farao gevormd is door een meteorietinslag, 29 miljoen jaar geleden.

Het gele woestijnglas komt enkel voor in een stuk woestijn ten westen van Egypte. Het wordt onder meer gebruikt voor de scarabee van Toetanchamon, een befaamd sierjuweel. Wetenschappers zoeken al heel lang naar de oorsprong van de gele kever en de Australische professor Aaron Cavosie heeft daar het antwoord op gevonden. In het wetenschappelijke tijdschrift Geology legt de onderzoeker uit dat een meteorietinslag 29 miljoen jaar geleden aan de basis ligt van het mysterieuze glas.







In doorschijnende substantie zit de stof zirkoon, wat erop wijst dat er ooit een ander mineraal in het glas gezeten moet hebben, namelijk rediet. Enkel een enorme druk kan dat mineraal vormen. De Australiër gaat er daarom van uit dat die van een meteorietinslag in de buurt afkomstig is.

(Lees hieronder verder)

Schokgolven

Al die jaren twijfelde wetenschappers of er een echte inslag was, of dat een asteroïde onploft was naast de aarde. Door de energie van die ontploffing zou er energie afgezet zijn in onze atmosfeer en zou die zo voor druk gezorgd hebben. Die theorie wordt nu ontkracht. “Enkel de impact van een hemellichaam veroorzaakt schokgolven die dergelijke hogedrukmineralen vormen”, vertelt Cavosie. “De aanwezigheid van rediet bevestigt dat het glas gevormd is door een meteorietinslag.”