VIDEO. Graftombe van 4.400 jaar oud ontdekt in Egypte

De Egyptische piramides geven steeds meer van hun geheimen bloot. Er is nu een nieuw ontdekte graftombe voorgesteld aan het publiek. Het zou gaan om de graftombe van twee priesters van ongeveer 4.400 jaar oud. De mannen in kwestie zouden geleefd hebben tijdens de Vijfde Dynastie.

De meest bijzondere vondst is wellicht die van een kalkstenen standbeeld van de priester Behnui-Ka, zijn vrouw en zoon. De man had zeven titels, waaronder die van priester en rechter. Tijdens de Late Periode (700-300 voor Christus) zou de begraafplaats opnieuw in gebruik zijn genomen. Uit die tijd dateren ook enkele beschilderde houten lijkkisten in de graftombe. Egypte probeert de laatste tijd het toerisme, dat een deuk te verduren kreeg na de Arabische Lente in 2011, opnieuw aan te zwengelen met behulp van archeologische ontdekkingen.