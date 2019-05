VIDEO. Zo ziet de nieuwe Spider-Man-film eruit!

Wie na ‘Avengers: Endgame’ in een zwart gat dreigt te vallen, heeft deze zomer een nieuwe Marvel-film om naar uit te kijken. Sony lanceerde een eerste trailer voor ‘Spider-Man: Far from Home’. Opgelet: als je niet gespoild wil worden voor de laatste ‘Avengers’-film, ga je best snel eerst naar de bioscoop voor je het filmpje bekijkt.

Jake Gyllenhaal







De Britse acteur Tom Holland kruipt opnieuw in de huid van de spinnenjongen Peter Parker die moet omgaan met de nasleep van de superheldenstrijd die werd geleverd in ‘Avengers: Endgame’. In ‘Spider-Man: Far from Home’ maakt Parker samen met zijn klasgenoten een reis naar Europa waar zijn alterego Spider-Man moet afrekenen met allerlei slechteriken waaronder Mysterio. Die laatste wordt gespeeld door acteur Jake Gyllenhaal die hiermee zijn debuut maakt in het Marvel-universum.

Multiversum

In de trailer lijkt Mysterio een mogelijk multiversum te introduceren. Dit zou inhouden dat er niet één, maar wel verschillende aardes bestaan in parallele universa. Het klinkt ingewikkeld, maar tijdreizen is geen vreemd concept in de Marvel-wereld. In films zoals ‘Doctor Strange’ en de ‘Avengers’-reeks maakte tijdreizen inherent deel uit van de plot. Het ziet er nu naaruit dat de nieuwe ‘Spider-Man’ aan dat lijstje toegevoegd mag worden.