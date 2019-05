‘Avengers: Endgame’ overschrijdt de mythische grens van 2 miljard dollar

‘Avengers: Endgame’ blijft records verpulveren. Het voorbije weekend passeerde de superheldenfilm de magische grens van 2 miljard dollar (1,7 miljard euro) in de internationale box office. Het is de eerste keer dat een film die grens zo snel weet te bereiken.

Er is geen houden aan de nieuwe ‘Avengers: Endgame’. Nadat de blockbuster in zijn eerste weekend globaal iets meer dan een miljard dollar (892 miljoen euro) opbracht, werd dat bedrag verdubbeld tijdens zijn tweede weekend. De Marvel-film bereikt daarmee de mythische grens van twee miljard dollar (1,7 miljard euro), iets dat enkel ‘Avatar’, ‘Titanic’, ‘Star Wars: The Force Awakens’ en ‘Avengers: Infinity War’ tot nog toe gelukt was. Het grote verschil? ‘Avengers: Endgame’ deed het in slechts elf (!) dagen, een ongezien snelle sprint. Ter vergelijking: de vorige recordhouder ‘Avatar’ had 47 dagen nodig om hetzelfde resultaat neer te zetten.

‘Gone with the Wind’







Het record voor de hoogste box office opbrengst ooit ligt nu binnen handbereik. Dat record werd tien jaar geleden gevestigd door ‘Avatar’ en ligt momenteel op 2,7 miljard dollar (2,4 miljard euro). In het lijstje waarop inflatiecorrectie is toegepast, staat ‘Avengers: Endgame’ nog maar op de negende plek. ‘Gone with the Wind’ (1939) voert daar de lijst aan met een stevige opbrengst van 3,7 miljard dollar (3,3 miljard euro).