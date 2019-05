Vader Meghan Markle moest geboorte kleinzoon via media vernemen

De ene grootouder is de andere niet. Terwijl overgrootmoeder Elisabeth, zoals het protocol voorschrijft, als eerste over de geboorte van de langverwachte kleine werd geïnformeerd, moest opa Thomas Markle het heuglijke nieuws via de media vernemen.



Meer accuraat was het was een vriend van Meghans vader die het nieuws ergens op televisie voorbij had zien komen en die hem informeerde over de geboorte van zijn kleinzoon.

Het blijft, ondanks alles, toch bizar en weinig koninklijk dat Harry zijn schoonvader nooit ontmoette en hem ook niet op een andere manier op de hoogte heeft laten stellen dat zijn dochter Meghan de bevalling goed had doorstaan en dat zowel moeder als kind het uitstekend maakten.







Thomas’ reactie was desondanks bijna hoffelijk te noemen. “Ik ben trots dat mijn nieuwe kleinzoon is geboren binnen de koninklijke familie en ik ben er zeker van dat hij zal opgroeien om de kroon en het Britse volk te dienen met gratie, waardigheid en eer. God zegen het kind en ik wens hem gezondheid en geluk, mijn felicitaties aan mijn geweldige dochter Hertogin Meghan en prins Harry. ’God save the Queen’.”

Moeder Doria ligt wel in de bovenste schuif

Moeder Doria Ragland had al twee weken geleden de Atlantische Oceaan overgestoken om bij haar dochter te kunnen zijn. En ook tijdens de bevalling zou zij bij Meghan en Harry aan het kraambed zijn geweest. Maar haar ex-man werd dus compleet genegeerd.

Broer haalt stevig uit naar Meghan

De broer van Meghan, Thomas Markle jr., was minder sympathiek dan zijn vader in zijn reactie. Sprekend met Britse media stelde hij dat Meghan de boeman van de familie is. “Ik hoop dat het moederschap haar de ogen opent en haar doet inzien wat het woord ‘familie’ betekent. Misschien zal ze er nu het belang van inzien. En zal ze zich openstellen naar mijn vader en hem toelaten in het leven van de baby.”

Het is niet de eerste keer dat Thomas Markle Jr. de gemoederen beroert. Vorig jaar stuurde hij nog een brutale brief naar prins Harry om hem op te roepen alle banden met Meghan te verbreken. “Het is nog niet te laat. Meghan Markle is overduidelijk niet de juiste vrouw voor jou”, schreef hij toen.

“Hoe meer tijd er verstrijkt, hoe duidelijker het wordt dat dit de grootste vergissing is in de geschiedenis van de koninklijke huwelijken. Ik sta ervan versteld dat jij de echte Meghan niet kan zien. Haar pogingen om te doen alsof ze een prinses is, zoals een rotslechte actrice uit Hollywood dat zou doen, beginnen tegen te steken.”