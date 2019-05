Meghan en Harry tonen kleine prins aan de wereld

De Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan hebben in kasteel Windsor hun pasgeboren zoon voorgesteld. De kersverse ouders zijn in de zevende hemel met hun kleintje. “Het ouderschap is geweldig”, reageren ze unisono.

Met een glimlach van oor tot oor stonden Harry en Meghan vanmiddag voor de camera met hun zoon. Volgens Meghan heeft hun zoontje het schattigste temperament en is hij erg kalm. “Het is magisch, het is redelijk geweldig”, aldus de voormalige actrice. “Ik heb de twee beste jongens ter wereld en ik ben erg gelukkig.”







Harry hield de baby vast, en zei dat het ouderschap hem bevalt. “Het is nog maar twee dagen en een half, drie dagen, maar we zijn zo blij met onze kleine bundel van vreugde.”

Het koppel werd ook gevraagd op wie de baby lijkt. “Dat proberen we nog uit te vissen”, aldus Meghan. Volgens Harry is het kindje op korte tijd ook al veel veranderd. “Iedereen zegt dat baby’s zoveel evolueren in de eerste twee weken. We gaan gewoon kijken hoe hij verandert de komende. Maar hij ziet er al helemaal anders uit.”

Na het korte fotomoment trokken Harry en Meghan naar de Queen en haar man prins Philip, die het kindje nog niet ontmoet hebben. Ze deden dat samen met Meghans mama Dorian.

Wachten op de naam

Nu is het wachten op de naam van het kind dat maandag ter wereld is gekomen. Voorlopig wordt hij Baby Sussex genoemd. De grootste kanshebbers volgens de Britse gokkantoren zijn Albert, Arthur of James. Er doen echter nog theorieën de ronde. Zo wordt Spencer – de achternaam van wijlen prinses Diana – ook genoemd.

En sommigen linken de toekomstige naam zelfs aan een paard: toen Harry de media maandag toesprak, waren op de achtergrond de namen te zien van twee paarden – George en Sir John. Aangezien het neefje van Harry al George heet, speculeren sommigen dat John een optie zou kunnen zijn.

Het kindje van Harry en Meghan wordt de zevende in lijn voor de troonsopvolging na Charles, William, George, Charlotte, Louis en Harry zelf.