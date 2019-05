BREAKING. Meghan Markle bevallen van een jongen

Meghan Markle is bevallen van haar eerste koninklijke baby, een jongetje. Het nieuws werd bevestigd door Buckingham Palace en door prins Harry.

“De bevalling van de hertogin is vanmorgen in de vroege uren gestart. De hertog van Sussex was aan de zijde van Hare Koninklijke Hoogheid”, aldus Buckingham Palace.







Het eerste kindje van prins Harry en zijn vrouw is zevende zijn in lijn voor de troon. Het echtpaar kondigde de zwangerschap aan op 15 oktober 2018, op hun eerste dag van hun officiële bezoek aan Australië en Nieuw-Zeeland.