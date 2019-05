Man wil auto verkopen om operatie hond te betalen

Een bezoekje aan de dierenarts is niet gratis. Een Amerikaanse man moest diep in de buidel tasten voor de operatie van zijn hond Gemini. Omdat Randy niet genoeg geld had om de operatie te betalen, zette hij zonder te aarzelen zijn auto te koop.

Tijdens het spelen heeft Gemini de bovenkant van een papfles afgebroken en ingeslikt. Toen de hond ongecontroleerd begon te braken, ging baasje Randy met hem naar de dierenarts die ontdekte dat er scherven vastzaten in zijn buik. De operatie om de hond te redden kostte omgerekend zo’n 4.000 euro. Om aan die som te komen, zette Randy prompt zijn auto te koop. “Mijn hond is stervende dus het kan mij niet schelen hoeveel ik moet betalen om hem te redden, ook al moet ik mijn auto verkopen”, post Randy op Facebook. “Mijn hond is mijn beste vriend.”







Crowdfunding

Uiteindelijk kwam het niet zo ver dat Randy zijn auto daadwerkelijk moest verkopen. Een vriend van hem leende hem bijna de helft van het bedrag voor de operatie en ook een lokale liefdadigheidsinstelling schoot hem te hulp, schrijft The Dodo. Het S.O.A.R. Initiative slaagde er namelijk in om 2.600 euro in te zamelen voor Randy.

Ondertussen heeft Gemini de operatie achter de rug en is hij aan de betere hand.