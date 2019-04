Geef jij deze honden een warme thuis?

Elke week zet Metro enkele honden in de kijker die geadopteerd kunnen worden bij SHIN (Spaanse Honden In Nood). Met deze lieve viervoeters ben je nooit meer alleen.

Glenn (refnr 16008)







Hoi, ik ben Glenn, en ik werd aan de kleuterschool in een Spaans dorp gevonden, zonder baasje en zittend in een hoekje… Ik voelde me echt ellendig, want ik werd door andere honden op straat aangevallen en gebeten. Nu ben ik gered, en krijg ik de verzorging en liefde die ik als kleine pup nodig heb. Maar wie heeft voor mij nog een plaatsje in een definitieve, fijne thuis?

Little Joe (refnr 15720)

Ik ben een heel lief en speels hondje, een beetje timide in het begin, maar heb een hartje van goud. Ik houd van wandelen en spelen, en dan languit slapen op de bank. Ik kan bij andere honden en bij poezen, en kan ook perfect in een familie met kinderen geplaatst worden, want ik ben een allemansvriendje. Ik ging door een hel, maar wil nu het verleden achter mij laten. Wie helpt mij?

Tayson (refnr 12989)

Hallo, ik ben Tayson, en ben op zoek naar een nieuwe thuis! Ik ben een speelse, vrolijke jongen, en super aanhankelijk met mensen. Ik doe niets liever dan knuffelen! En daar zit ook een beetje het probleem: ik wil mijn baasje(s) helemaal voor mij alleen, geen hondjes of andere dieren voor mij. Je kan met mij komen kennismaken bij mij opvanggezin in Vlaams Brabant.

Je kan al onze te adopteren hondjes terugvinden op onze website: www.shin.be. Stuur vervolgens een mail naar [email protected], of bel naar 0474/19.10.75. Voor de adoptie van onze honden vragen we een steunbijdrage van 300 euro. Zijn hierin inbegrepen: medische check-up, tandzorg, vaccinatie, sterilisatie/castratie (vanaf 6m), chip, ontworming, behandeling tegen vlooien en de vlucht vanuit Spanje. Behoudens expliciet anders vermeld, verblijven al onze honden in ons asiel in Spanje.

Meer info over SHIN/ACE (Spaanse Honden in Nood/Animal Care Espana) vind je op www.shin.be.