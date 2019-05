Hierdoor wist Axel meteen dat Elisabet de mol was

Piloot Axel Pailler is de winnaar van ‘De Mol 2019’. Voor hem nam één bepaald moment heel wat twijfel weg over Elisabet als saboteur.

Axel trok aan het langste eind in ‘De Mol’, en dat levert hem het mooie bedrag van 34.050 euro op. De 40-jarige piloot uit Kapellen kreeg Elisabet in het vizier tijdens de bootopdracht in de vierde aflevering. “’s Morgens hadden we samen gezwommen aan dat onbewoond eiland. Elisabet had een hekel aan dat water. Ze vond dat vies en vuil. En toch kwam zij in die kajuit terecht. Je zou denken dat je als mol zijnde Elisabet in het water gooit, want dat vindt ze toch niet leuk. En neen, ze zat in de kajuit. Toen dacht ik van: het lieve, mooie meisje dat hier altijd rondgehuppeld heeft met de groep en die eigenlijk nooit verdacht was, wordt nu ineens wel heel verdacht”, vertelt hij aan Showbizztv.

Met de 34.050 euro die hij gewonnen heeft, wil hij binnenkort met alle kandidaten op weekend. “Ik zou met de tien fantastische kandidaten graag een weekend weg willen. Ik wil de herinneringen aan Vietnam zo levendig mogelijk houden. Er moet iemand de huur van dat huis betalen, dus dat zal ik dan wel doen”, klinkt het.

Het bewuste moment in de vierde aflevering, waarin Elisabet kiest om niet in het water te moeten zwemmen: