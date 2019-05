Piloot Axel ontmaskert spoedarts Elisabet als “De Mol”

De 40-jarige Axel, een piloot uit Kapellen, heeft het zevende seizoen van “De Mol” gewonnen. In de finale wist Axel het meest over de mol, die de 33-jarige Elisabet, een spoedarts uit Edegem, bleek te zijn. Axel gaat naar huis met 34.050 euro, de groepspot die doorheen de proeven werd bijeengesprokkeld.

De 32-jarige Bas, een headhunter uit Brussel, was de verliezer in de finale. Hij blijft met lege handen achter.

Het programma “De Mol” was aan zijn zevende seizoen toe, het vierde op de zender VIER. De opnames vonden plaats in Vietnam. Bijzonder aan dit seizoen was dat de mol zelf pas tijdens de eerste aflevering werd gekozen onder de tien kandidaten, en niet op voorhand zoals de voorbije jaren.

VIER deed na afloop van de finale al een oproep voor kandidaten voor een volgend seizoen van “De Mol”.

bron: Belga