George R.R. Martin bevestigt opvolgshows van ‘Game of Thrones’

“Geloof niet alles wat je leest op het internet”, schrijft ‘A Song of Ice and Fire’-auteur George R.R. Martin in een blogpost. Om even later zelf te bevestigen dat hij samen met de Amerikaanse zender HBO werkt aan vijf verschillende “opvolgshows” (Martin houdt niet van het woord spin-off). Daarvan zijn drie shows momenteel in ontwikkeling, de twee andere zitten nog in de scriptfase.

‘Fire & Blood’







“De aflevering die ik niet ‘The longest night’ mag noemen, zal later dit jaar gedraaid worden”, aldus Martin. Waarover de opvolgshows zullen gaan, wil de auteur nog niet volledig prijsgeven. Wel schrijft hij dat zijn lezers misschien “een exemplaar van ‘Fire & Blood’ kunnen oppikken en met eigen theorieën afkomen”. ‘Fire & Blood’ is Martins laatste boek waarin hij een geschiedenis neerschrijft van de Targaryen-dynastie. Wil dat misschien zeggen dat de nieuwste ‘Game of Thrones’-serie zal focussen op Daenerys Targaryen? Actrice Emilia Clarke, die de drakenmoeder vertolkt in de tv-serie, liet twee jaar geleden in een interview met het blad ‘Rolling Stone’ al vallen dat ze niet van plan is de rol terug op te nemen in eventuele spin-offs.