Luister nu naar The Weeknd met een snuifje ‘Game of Thrones’

‘Game of Thrones’ maakt de sprong van televisie- naar muziekland. Producent HBO komt met het compilatiealbum ‘For the Throne’ voor de dag. Het album bevat veertien nummers die geïnspireerd zijn door de tv-serie. Artiesten zoals The Weeknd en Ellie Goulding werkten eraan mee.

‘Game of Thrones’ maakt niet enkel furore in tv-land, maar laat ook steeds vaker van zich horen in de muziekwereld. Producent HBO sloeg de handen in elkaar met bekende namen zoals The Weeknd en Muse-zanger Matt Bellamy om een compilatiealbum samen te stellen. Het resultaat, getiteld ‘For the Throne’, bevat veertien nummers die elk geïnspireerd werden door de fantasyreeks. In totaal schreven twintig artiesten muziek met bijhorende teksten voor het album.







The Rains of Castamere

Het is niet de eerste keer dat HBO samenwerkt met grote, internationale namen. ‘The Rains of Castamere’, het beruchte Lannister-lied uit de tv-serie, werd gecovered door onder meer de Amerikaanse rockgroep The National en de IJslandse postrockers van Sigur Rós. Daarnaast kregen artiesten zoals Coldplay-drummer Will Champion en singer-songerwriter Ed Sheeran een korte cameo in de serie. Het gastrolletje van die laatste kreeg kritiek van de fans omdat Sheeran volgens hen te lang in beeld was.