Wetenschappers vinden cocaïne in Britse zoetwatergarnalen

Wetenschappers van de universiteit van Suffolk en de King’s College in Londen hebben sporen van cocaïne ontdekt in zoetwatergarnalen. Dat is opvallend in een landelijk gebied. Voor mensen zijn de garnalen niet schadelijk, maar voor andere dieren mogelijk wel.

De garnalen kwamen uit vijftien rivieren in de regio van Suffolk. Alle geselecteerde garnalen bevatten sporen van de drug. Dat staat in het Britse magazine Environment International. Het onderzoek richtte zich op microvervuilers in zoetwatergarnalen.







Zo konden wetenschappers de mate van vervuiling van het water analyseren. De resultaten zijn extra opvallend omdat Suffolk een landelijk gebied is. “Zoiets verwachten we in stedelijke zones zoals Londen, maar niet in kleinere, landelijke gebieden”, aldus onderzoeker Leon Barron in het magazine.

Ketamine

Naast cocaïne werden soms ook sporen van pesticiden, ketamine en medicatie aangetroffen in de zeedieren. Omdat de concentratie van de drugs zo laag is, zijn de garnalen niet schadelijk voor mensen. Maar voor andere dieren, die de garnalen eten, zijn de stoffen mogelijk wel gevaarlijk.