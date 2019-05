‘Familie’-actrice verklapt geheim achter sensuele bikinifoto: “Mijn rug brak bijna in twee”

Jasmijn Van Hoof, beter bekend als Stefanie Coppens uit ‘Familie’, is op vakantie in Turkije, en of ze ervan geniet. Ze vertoeft er met met mede-‘Familie’-actrice Margot Hallemans. Via Instagram kunnen ook de stervelingen onder ons meegenieten van het Turkse zonnetje.

Gisteren plaatste Jasmijn echter onderstaande, ‘perfecte foto’ op Instagram. Maar dat deed ze niet zomaar. “It’s all a pose… Dit zijn foto’s die ik heel graag wilde maken deze reis, om jullie nog eens uit de Insta-bubble te halen…”, zet ze bij de twee prentjes.



“In scène gezet”

Op de eerste foto zien we Jasmijn sensueel poseren. Maar op de tweede foto (die je kan bekijken door op het pijltje naar rechts te klikken) toont ze een veel authentiekere versie van zichzelf. “Aan die eerste foto is echt NIKS natuurlijks. Het is in scène gezet, goeie achtergrond gezocht, geposeerd, belicht, gefilterd, bijgesneden… Mijn rug brak bijna in twee van die pose en ik kon ze maximum vijf seconden aan één stuk volhouden. En voor deze foto goed genoeg was, zijn er nog zeker 70 in de vuilbak beland wegens “lelijk”, “te veel buik”, “kont moet dikker”. Zo zie ik er ook echt niet uit. Zo maak ik ook niet graag foto’s, want dat ben ik niet… Ik ben veel gelukkiger als ik mezelf toelaat om de vrouw te zijn op die tweede foto. Geen schaamte, geen “alsof”. Aanvaarden. Mijn lichaam aanvaarden zoals het eruitziet en zoals het met de tijd evolueert.”

“Jezelf graag zien. Daar begint het eigenlijk allemaal mee.”, zet ze nog als mooie uitsmijter bij de twee prentjes. En gelijk heeft ze!